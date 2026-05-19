«Моя жизнь — это «ВЭБ Арена». Акинфеев высказался о процессе восстановления после травмы

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал процесс своего восстановления после травмы. Акинфеев не играл из-за травмы с 4 апреля. В последний раз 40-летний вратарь появился на поле в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:1).

«Друзья, всем большой привет! Сами знаете, где нахожусь. Да, я на «ВЭБ Арене». Восстановление идёт полным ходом, поэтому всё хорошо. Надеюсь, что ваш день тоже чудесен, прекрасен. Моя жизнь — это «ВЭБ Арена». Всем хорошего дня», — сказал Акинфеев в видео в своём телеграм-канале.

В прошедшем сезоне Акинфеев принял участие в 21 матче за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 22 мяча.