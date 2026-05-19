«Интер» представил новую домашнюю форму на сезон-2026/2027

Миланский «Интер» на своей странице в социальной сети X опубликовал фотографии новой домашней формы команды на сезон-2026/2027. Техническим спонсором клуба является американская компания Nike.

«Миланский дух, прошитый в каждой детали», — написано в сообщении «нерадзурри».

Фото: ФК «Интер»

Фото: ФК «Интер»

Фото: ФК «Интер»

По итогам нынешнего сезона «Интер» досрочно стал чемпионом Италии. Подопечные Кристиану Киву набрали 86 очков после 37 туров. В заключительном, 38-м туре, миланская команда встретится с «Болоньей». Игра состоится 23 мая и пройдёт на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: