Жоао Педро признан лучшим игроком «Челси» в сезоне-2025/2026

Нападающий «Челси» Жоао Педро стал лучшим игроком клуба по итогам сезона-2025/2026. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

В текущем сезоне футболист принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал девять результативных передач.

Жоао Педро получил более 60% голосов в онлайн‑голосовании на звание лучшего игрока клуба. Второе место в голосовании занял полузащитник Энцо Фернандес, а третье — хавбек Мойсес Кайседо.

Бразильский форвард перешёл в «Челси» из клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» в июле 2025 года. Контракт Педро с «синими» рассчитан до лета 2033 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 75 млн.

