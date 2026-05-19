TalkSPORT назвал футболистов, которых «Сити» может купить после вероятного прихода Марески

Итальянский тренер Энцо Мареска, близкий к назначению в «Манчестер Сити», будет обладать правом голоса при осуществлении трансферов «горожан» грядущим летом. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, в первую очередь клуб ищет правого защитника и центрального полузащитника.

Главными целями «Манчестер Сити» являются полузащитник Эллиот Андерсон из «Ноттингем Форест», а также Энцо Фернандес из «Челси». Также «горожане» проявляют интерес к правому защитнику «Ньюкасла» Валентино Ливраменто.

Мареска работал в качестве помощника Хосепа Гвардиолы в сезоне-2022/2023. Последним местом работы итальянского специалиста был «Челси», который он возглавлял с лета 2024-го по январь 2026-го.

