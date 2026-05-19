Вратарь «Пари НН» Медведев, повздоривший с болельщиками, стал лучшим по сейвам в РПЛ

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев стал лучшим по совершённым спасениям в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Первую строчку рейтинга Медведев разделил с вратарём «Локомотива» Антоном Митрюшкиным. У футболистов по 34 сейва.

Третье место в рейтинге занял Сергей Песьяков из «Крыльев Советов» (33). В топ-5 также вошли Александр Дёгтев из «Сочи» (30) и Виталий Гудиев из «Акрона» (30).

Медведев обрушился с критикой в адрес болельщиков команды после матча 29-го тура Мир РПЛ, в котором нижегородская команда уступила ЦСКА (1:2). Футболиста разозлили баннеры с поддержкой бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского. Впоследствии голкипер принёс свои извинения.

«Пари НН» по итогам сезона высшего дивизиона российского первенства занял предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице, заработав 23 очка, и вылетел в Лигу Pari.