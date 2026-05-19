«Манчестер Сити» запретил журналистам задавать вопросы об уходе Гвардиолы — The Touchline

«Манчестер Сити» запретил журналистам задавать вопросы о будущем главного тренера Хосепа Гвардиолы. Клуб ограждает главного тренера от неудобных вопросов на фоне медийного скандала, связанного с возможным уходом испанского специалиста, сообщает The Touchline в соцсети.

По данным источника, руководство «Манчестер Сити» приняло меры для защиты Гвардиолы от внимания прессы. Клуб запретил журналистам задавать вопросы о его будущем во время предматчевой пресс-конференции перед игрой 37-го тура АПЛ с «Борнмутом».

Английский клуб делает всё возможное, чтобы снизить напряженность в СМИ после сообщений инсайдеров о планах Гвардиолы взять годичный отпуск и завершить свою клубную футбольную карьеру. Матч между «Борнмутом» и «Манчестер Сити» начнётся сегодня, 19 мая в 21:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
19 мая 2026, вторник. 21:30 МСК
Борнмут
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
