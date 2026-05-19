«Борнмут» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 37-го тура АПЛ-2025/2026

Сегодня, 19 мая, состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Борнмут» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Виталити» в Борнмуте. В качестве главного арбитра выступит Энтони Тейлор из Манчестера. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Борнмут»: Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Смит, Таверньер, Скотт, Адамс, Райан, Крупи, Эванилсон.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, Хусанов, Гехи, О'Райли, Родри, Б. Силва, Ковачич, Семеньо, Доку, Холанд.

«Манчестер Сити» занимает второе место в чемпионате Англии. В активе «горожан» 77 очков после 36 туров. Отставание от «Арсенала» при игре в запасе составляет пять очков. «Борнмут» с 55 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Их отставание от зоны Лиги чемпионов УЕФА составляет четыре очка.