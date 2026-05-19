«Вест Хэм» проведёт распродажу игроков в случае вылета из АПЛ — The Guardian

Лондонский клуб «Вест Хэм Юнайтед» планирует массовую распродажу игроков, если команда не сохранит место в английской Премьер-лиге по итогам сезона-2025/2026. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, клубу потребуется реализовать футболистов на сумму порядка £ 100 млн (€ 115 млн) для обеспечения финансовой устойчивости и соблюдения правил финансового фэйр-плей.

В данный момент «Вест Хэм» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ с 36 очками, отставая от «Тоттенхэма», который располагается на 17-й строчке, на два очка. У «молотобойцев» осталась одна игра в сезоне, в то время как у «шпор» — две. В случае победы «Тоттенхэма» над «Челси» во вторник, 19 мая, «Вест Хэм» может досрочно оказаться в Чемпионшипе.