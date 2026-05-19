ЦСКА интересуется экс-защитником «Локомотива», играющим за «Палмейрас» — Лемос

Московский ЦСКА проявляет интерес к центральному защитнику «Палмейраса» Мурило Серкейре, ранее выступавшему в составе «Локомотива». Об этом сообщает журналист Фелипе Лемос на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, красно-синие включили 29-летнего футболиста в трансферный список на грядущее трансферное окно.

Мурило играл за «Локомотив» с 2019 по 2022 год, когда перешёл в «Палмейрас». Действующее трудовое соглашение защитника с бразильским клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

