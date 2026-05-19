Хаби Алонсо хочет подписать Мбаппе в «Челси» — Football365

Новый менеджер «Челси» Хаби Алонсо проявляет интерес к подписанию нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в лондонский клуб. Форвард «сливочных» может продолжить карьеру в Англии, сообщает Football365.

По данным источника, английский клуб уже связался с матерью Мбаппе, которая также является его агентом. Новый тренер «синих» настаивает на воссоединении с игроком на «Стэмфорд Бридж». У испанского специалиста были хорошие отношения с французом во время работы в «Реале».

Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским клубом в 2024 году на правах свободного агента, который рассчитан до июня 2029 года. В текущем сезоне нападающий провёл за «Реал» 43 матча во всех турнирах, забив 41 гол и отдав семь результативных передач.

17 мая 2026 года стало известно, что Хаби Алонсо официально назначен главным тренером футбольного клуба «Челси».