«Саутгемптон» исключили из плей-офф Чемпионшипа, с клуба снимут 4 очка в следующем сезоне

«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф Чемпионшипа и сняли четыре очка в грядущем сезоне. Об этом информирует пресс-служба Английской футбольной лиги (EFL) на странице в социальной сети X.

«Независимая дисциплинарная комиссия сегодня исключила «Саутгемптон» из плей-офф Чемпионшипа после того, как клуб признал многочисленные нарушения правил EFL, связанные с несанкционированной видеосъёмкой тренировок других клубов.

Кроме того, было снято четыре очка, которые будут учтены в турнирной таблице Чемпионшипа сезона-2026/2027.

В результате сегодняшнего решения «Мидлсбро» возвращается в плей-офф 2026 года и выйдет в финал с «Халл Сити». Финал по-прежнему запланирован на субботу, 23 мая, время начала матча будет подтверждено позже», — написано в заявлении.

Ранее стало известно, что аналитик по производительности «Саутгемптона» был пойман на фотографировании тактики и записи тренировки «Мидлсбро» перед первой встречей команд в плей-офф турнира. После этого по сумме двух матчей «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» (0:0, 2:1) и вышел в финал. В субботу, 23 мая, команда должна была сыграть за выход в АПЛ с «Халлом».

