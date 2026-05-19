«Саутгемптон» исключили из плей-офф Чемпионшипа, с клуба снимут 4 очка в следующем сезоне

«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф Чемпионшипа и сняли четыре очка в грядущем сезоне. Об этом информирует пресс-служба Английской футбольной лиги (EFL) на странице в социальной сети X.

«Независимая дисциплинарная комиссия сегодня исключила «Саутгемптон» из плей-офф Чемпионшипа после того, как клуб признал многочисленные нарушения правил EFL, связанные с несанкционированной видеосъёмкой тренировок других клубов.

Кроме того, было снято четыре очка, которые будут учтены в турнирной таблице Чемпионшипа сезона-2026/2027.

В результате сегодняшнего решения «Мидлсбро» возвращается в плей-офф 2026 года и выйдет в финал с «Халл Сити». Финал по-прежнему запланирован на субботу, 23 мая, время начала матча будет подтверждено позже», — написано в заявлении.

Англия — Чемпионшип . Плей-офф. Финал
23 мая 2026, суббота. 18:30 МСК
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Не начался
Мидлсбро
Мидлсбро
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее стало известно, что аналитик по производительности «Саутгемптона» был пойман на фотографировании тактики и записи тренировки «Мидлсбро» перед первой встречей команд в плей-офф турнира. После этого по сумме двух матчей «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» (0:0, 2:1) и вышел в финал. В субботу, 23 мая, команда должна была сыграть за выход в АПЛ с «Халлом».

Фото скандального момента наблюдения аналитика «Саутгемптона» за тренировкой «Мидлсбро»

