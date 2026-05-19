Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, когда «Реал» объявит о назначении Моуринью главным тренером — ESPN

Стало известно, когда «Реал» объявит о назначении Моуринью главным тренером — ESPN
Комментарии

Мадридский «Реал» планирует объявить о возвращении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды после матча 38-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочным» предстоит встретиться с «Атлетиком» из Бильбао. Официальное объявление о возвращении специалиста планируется на воскресенье (24 мая) или понедельник (25 мая), сообщает ESPN.

Испания — Примера . 38-й тур
23 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Президент «Реала» Флорентино Перес настолько настроен на назначение Моуринью, что не собирается откладывать объявление о назначении специалиста до президентских выборов, о которых он объявил ранее.

Ранее сообщалось, что «сливочные» выплатят нынешнему клубу Моуринью «Бенфике» компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере € 6 млн, а сам тренер будет обладать правом голоса при осуществлении трансферов в «Королевском клубе».

Напомним, Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Материалы по теме
Арбелоа: Моуринью придёт исправить беспорядок в «Реале»? Не согласен, что он у нас есть
Материалы по теме
ИИ против хаоса. Почему нейросети проигрывают на ставках и зачем ФИФА доверяет им ЧМ
ИИ против хаоса. Почему нейросети проигрывают на ставках и зачем ФИФА доверяет им ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android