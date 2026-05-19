Стало известно, когда «Реал» объявит о назначении Моуринью главным тренером — ESPN

Мадридский «Реал» планирует объявить о возвращении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды после матча 38-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочным» предстоит встретиться с «Атлетиком» из Бильбао. Официальное объявление о возвращении специалиста планируется на воскресенье (24 мая) или понедельник (25 мая), сообщает ESPN.

Президент «Реала» Флорентино Перес настолько настроен на назначение Моуринью, что не собирается откладывать объявление о назначении специалиста до президентских выборов, о которых он объявил ранее.

Ранее сообщалось, что «сливочные» выплатят нынешнему клубу Моуринью «Бенфике» компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере € 6 млн, а сам тренер будет обладать правом голоса при осуществлении трансферов в «Королевском клубе».

Напомним, Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.