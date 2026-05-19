«Мидлсбро» отреагировал на исключение «Саутгемптона» из финала плей-офф Чемпионшипа

«Мидлсбро» на странице в социальной сети X прокомментировал решение Английской футбольной лиги (EFL) исключить «Саутгемптон» из финала плей-офф Чемпионшипа за право выйти в АПЛ в связи с несанкционированной видеосъёмкой их тренировки. Команда из Мидлсбро заменит «Саутгемптон» и сыграет с «Халл Сити» 23 мая.

«Футбольный клуб «Мидлсбро» приветствует результаты сегодняшнего заседания Дисциплинарной комиссии. Считаем, что это посылает чёткий сигнал для будущего нашего футбола в отношении спортивной честности и поведения. Сейчас наш клуб сосредоточен на матче с «Халл Сити» на «Уэмбли» в субботу», — написано в заявлении клуба.

