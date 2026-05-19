«Челси» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч 37-го тура АПЛ

Сегодня, 19 мая, состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся лондонские «Челси» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступит Стюарт Атвелл (Нунатон). Стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Челси»: Санчес, Хато, Кукурелья, Ачимпонг, Фофана, Сантос, Кайседо, Палмер, Энцо Фернандес, Педру Нету, Делап.

«Тоттенхэм Хотспур»: Кински, Порро, Дансо, ван де Вен, Удоджи, Бентанкур, Галлахер, Коло Муани, Пальинья, Ришарлисон, Тель.

«Челси» занимает 10-е место в чемпионате Англии. В активе «синих» 49 очков в 36 играх. «Тоттенхэм» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Шпоры» набрали 38 очков. Отрыв от зоны вылета составляет два очка.

В предыдущем туре «Челси» на выезде сыграл вничью с «Ливерпулем» со счётом 1:1, а «Тоттенхэм» в домашнем матче разделил очки с «Лидс Юнайтед» (1:1).