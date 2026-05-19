Кисляк подвёл итоги сезона ЦСКА, признав его провальным

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился мнением об итогах нынешнего сезона команды. В Мир РПЛ красно-синие набрали 51 очко и заняли пятое место. Московский клуб покинул Фонбет Кубок России на стадии финала Пути регионов.

«Очень непросто собрать все мысли, которые у меня есть, и подвести итог этого сезона. Да, последний матч завершился удачно, но не отменяет того факта, что сезон, как я сказал ранее в интервью, получился провальным для нас. Да, может, что-то сказал на эмоциях, но другие слова в этой ситуации подобрать сложно.

Мы всегда хотим побеждать и занимать высокие места в таблице, делаем для этого всё и каждый день выкладываемся полностью, но этого порой не хватает. Это жизнь, надо проходить через трудности, с которыми мы сталкиваемся. Безусловно, обидно, что получилось именно так, но это бесценный опыт и для меня, и для команды.

Огромное спасибо болельщикам за поддержку! В любой ситуации вы были с нами, а мы преодолевали эти трудности вместе. Всё самое интересно впереди», — написал Кисляк в своём телеграм-канале.

