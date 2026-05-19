«Бавария» проявляет интерес к подписанию защитника «Манчестер Сити» — Bild

«Бавария» намерена подписать защитника «Манчестер Сити» Йошко Гвардиола. По информации Bild, мюнхенский клуб проявил конкретный интерес к хорватскому центральному защитнику.

Бывший капитан «Баварии» и футбольный эксперт Лотар Маттеус подтвердил эту новость, отметив, что клуб уже сделал предварительные официальные запросы. «Бавария» рассматривает возможность возвращения Гвардиола в Бундеслигу, где он ранее выступал за «РБ Лейпциг».

В текущем сезоне защитник провёл 24 матча за английский клуб, забив два гола и отдав пять результативных передач. По оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 70 млн.

