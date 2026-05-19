«Реал» выплатил «Бенфике» € 3 млн отступных за Моуринью — Sky Sport Italia

«Реал» выплатил «Бенфике» € 3 млн отступных за Моуринью — Sky Sport Italia
Мадридский «Реал» выплатил «Бенфике» € 3 млн за досрочное расторжение контракта тренера Жозе Моуринью с «Бенфикой». Это позволяет португальскому специалисту подписать контракт со «сливочными». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Ранее СМИ сообщали, что «Королевский клуб» заплатит «Бенфике» € 6 млн за Моуринью.

Португальский тренер возглавляет лиссабонскую команду с сентября 2025 года. Действующее трудовое соглашение Моуринью с «Бенфикой» рассчитано до лета 2027 года. Под его руководством «орлы» провели 45 матчей во всех турнирах, в которых 27 раз победили, 10 раз сыграли вничью и восемь раз потерпели поражение.

