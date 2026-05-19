«Потому что ты тренер-самодур!» Бубнов — о возможном уходе Андраде из «Балтики»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о возможном уходе защитника Кевина Андраде из калининградской «Балтики», упомянув главного тренера команды Андрея Талалаева.

«Андраде уходит в «Зенит», уже известно, за сколько его купили. Почему он сейчас в команде? Талалаев говорит: «Он не хочет прогрессировать, не хочет в команде быть. Но без Андраде у нас будет некачественный тренировочный процесс». Представляешь? Некачественный тренировочный процесс. Андраде какое влияние имеет и не хочет прогрессировать. Да Андраде не хочет с тобой работать, потому что ты тренер-самодур! Вот поэтому он и уходит. И Саусь из-за этого ушёл, и ещё уйдут. Хотя сейчас они в один голос, как их не спросят, так: «Талалаев – лучший тренер российского футбола». А потом, раз… сваливают — и будут другое говорить», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Балтика» полностью договорились о трансфере защитника за € 3,5 млн.

В прошедшем сезоне Андраде принял участие в 32 матчах в составе «Балтики» в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. На его счету один забитый мяч. За калининградцев колумбийский игрок выступает с января 2024 года.