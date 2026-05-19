Агент Дугласа Сантоса ответил на вопрос о будущем игрока в «Зените»

Агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, ответил на вопрос о будущем игрока в санкт-петербургском клубе.

«Сейчас ничего не обсуждается. Это год чемпионата мира. Просто в конце июля поговорим, что может произойти в следующем сезоне», — сказал Фрейтас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

17 мая футболисты «Зенита» стали победителями чемпионата России, одолев «Ростов» в 30-м, заключительном туре, со счётом 1:0.

Ранее стало известно, что игроки «Зенита», нападающий Луис Энрике и защитник Дуглас Сантос, вошли в число футболистов, которых главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти внёс в заявку для участия в чемпионате мира — 2026.