Дибала открыт к переходу в АПЛ, несмотря на переговоры с «Ромой» — Sky Sports

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Аргентинец остаётся открытым к переходу в АПЛ этим летом, несмотря на продолжающиеся переговоры о продлении контракта с римским клубом. Об этом сообщает Sky Sports в социальной сети.

«Рома» уверена в том, что сможет удержать игрока и ожидает подписания нового соглашения. Однако Дибала всегда мечтал играть в Англии, и станет свободным агентом этим летом, если не будет достигнуто соглашение с клубом.

В текущем сезоне нападающий провёл за «Рому» 26 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав шесть результативных передач.

