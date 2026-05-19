«Барселона» предлагает трёх футболистов другим клубам — Моретто

«Барселона» предлагает нападающего Феррана Торреса, полузащитника Марка Касадо и защитника Эктора Форта различным клубам в преддверии летнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Решад Рахман со ссылкой на инсайдера Маттео Моретто на странице в социальной сети X.

Сине-гранатовые преследуют цель привлечь средства для покупки футболистов, способных усилить состав.

В нынешнем сезоне Торрес принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и двумя результативными передачами. Касадо провёл 33 встречи, где сделал один ассист. Форт с сентября играет за «Эльче» на правах аренды. Он сыграл 16 матчей, где забил три гола и сделал два ассиста.

