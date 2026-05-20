«Челси» победил «Тоттенхэм» в матче 37-го тура АПЛ

Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались лондонские «Челси» и «Тоттенхэм». Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Стюарт Атвелл (Нунатон). Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Челси» Энцо Фернандес на 18-й минуте. На 67-й минуте полузащитник Андрей Сантос удвоил преимущество хозяев, а нападающий гостей Ришарлисон сократил отставание в счёте на 74-й минуте. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями — 2:1.

«Челси» занимает восьмое место в чемпионате Англии. В активе «синих» 52 очка в 37 играх. «Тоттенхэм» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Шпоры» набрали 38 очков. Отрыв от зоны вылета составляет два очка.

В следующем туре «Челси» на выезде сыграет с «Сандерлендом», а «Тоттенхэм» в домашнем матче встретится с «Эвертоном». Все матчи 38-го тура АПЛ состоятся 24 мая, начало встреч — в 18:00 мск.