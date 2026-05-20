Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челси — Тоттенхэм, результат матча 19 мая 2026, счёт 2:1, 37-й тур АПЛ 2025/2026

«Челси» победил «Тоттенхэм» в матче 37-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались лондонские «Челси» и «Тоттенхэм». Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Стюарт Атвелл (Нунатон). Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
19 мая 2026, вторник. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Фернандес – 18'     2:0 Сантос – 67'     2:1 Ришарлисон – 74'    

Первый мяч в матче забил полузащитник «Челси» Энцо Фернандес на 18-й минуте. На 67-й минуте полузащитник Андрей Сантос удвоил преимущество хозяев, а нападающий гостей Ришарлисон сократил отставание в счёте на 74-й минуте. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями — 2:1.

«Челси» занимает восьмое место в чемпионате Англии. В активе «синих» 52 очка в 37 играх. «Тоттенхэм» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Шпоры» набрали 38 очков. Отрыв от зоны вылета составляет два очка.

В следующем туре «Челси» на выезде сыграет с «Сандерлендом», а «Тоттенхэм» в домашнем матче встретится с «Эвертоном». Все матчи 38-го тура АПЛ состоятся 24 мая, начало встреч — в 18:00 мск.

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Сон Хын Мин: надеюсь, «Тоттенхэм» останется в Премьер-лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android