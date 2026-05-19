УЕФА пожизненно отстранил чешского тренера Петра Влаховски за съёмку футболисток в душевых

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение пожизненно отстранить Петра Влаховски, бывшего тренера чешского женского клуба «Словацко», сообщает The Athletic. Влаховски с 2019 по 2023 год тайно снимал футболисток на скрытую камеру в душевых и раздевалках команды. Для записи видео он использовал миниатюрное устройство, спрятанное в рюкзаке.

Помимо дисквалификации, Влаховски лишён тренерской лицензии и получил условный тюремный срок. Суд также обязал его выплатить каждой пострадавшей футболистке компенсацию в размере € 940. В ходе расследования выяснилось, что от действий тренера пострадали 15 футболисток, младшей из которых на момент совершения правонарушения было 17 лет.

Влаховски ранее считался одним из перспективных специалистов в женском футболе Чехии и выводил клуб «Словацко» в квалификацию Лиги чемпионов УЕФА.