«Саутгемптон» подаст апелляцию на исключение из финала плей-офф Чемпионшипа — Джейкобс

«Саутгемптон» намерен подать апелляцию на решение Английской футбольной лиги (EFL) исключить команду из финала плей-офф Чемпионшипа за право выйти в АПЛ в связи с несанкционированной видеосъёмкой тренировки «Мидлсбро». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «Саутгемптон» считает принятое решение несправедливым и рассматривает все законные варианты его обжалования.

Помимо исключения команды из плей-офф Чемпионшипа, с «Саутгемптона» снимут четыре очка в следующем сезоне соревнования.

Ранее стало известно, что аналитик по производительности «Саутгемптона» был пойман на фотографировании тактики и записи тренировки «Мидлсбро» перед первой встречей команд в плей-офф турнира. После этого по сумме двух матчей «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» (0:0, 2:1) и вышел в финал. В субботу, 23 мая, команда должна была сыграть за выход в АПЛ с «Халлом».

