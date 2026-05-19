Семеньо рассказал о трудностях на пути в карьере после отказов от «Арсенала» и «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Ганы Антуан Семеньо поделился подробностями, как он чуть не ушёл из футбола после отказов от «Арсенала» и «Челси». Игрок рассказал о сложном периоде в своей карьере, когда ему не удавалось получить контракты в академиях клубов, несмотря на многочисленные просмотры.

«В возрасте с 11 до 15 лет я посетил довольно много академий. «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Фулхэм», «Миллуолл». «Кристал Пэлас» был моим последним просмотром в 15 лет. Я пробыл там два месяца, меня не приняли, был очень расстроен, что ни одна из команд меня не подписала. В итоге просто бросил это дело и сосредоточился на учёбе. Бросил всё на год, наслаждался обычной жизнью», — приводит слова Семеньо официальный сайт ФИФА.

Ситуация изменилась после того, как бывший тренер «Лидс Юнайтед» Дэйв Хокадей призвал Семеньо вернуться в спорт. После успешных выступлений в нескольких товарищеских матчах с профессиональными академиями в 2017 году он подписал контракт с «Бристоль Сити», что стало прорывом в его карьере.

После «Бристоль Сити» Семеньо играл за «Борнмут». Он перешёл туда в январе 2023 года, подписав контракт на 4,5 года. В начале 2026 года Семеньо перешёл в «Манчестер Сити».