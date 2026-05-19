В РПЛ установлены новые рекорды посещаемости стадионов по итогам сезона-2025/2026

Российский футбольный союз (РФС) в своём телеграм-канале опубликовал итоги посещаемости Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Отмечается, что РПЛ обновила рекорды за последние 6,5 лет.

Матчи решающего 30-го тура посетили более 160 тыс. человек (в среднем 20 тыс. на игре). Это лучший показатель с сентября 2019 года.

По сравнению с прошлым сезоном общая посещаемость выросла на 365 258 и составила 3 270 691 зрителей. В среднем матчи РПЛ собирали по 13 268 зрителей — на 12,57% больше прошлогоднего показателя.

Лучшая средняя посещаемость у «Зенита» (37 763 болельщиков).

Самым посещаемым стал матч 21-го тура между «Зенитом» и «Спартаком» в марте. Тогда за матчем на стадионе наблюдало больше 57 тыс. человек.

По итогам сезона «Зенит» возглавил турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке. Тройку лидеров замкнул «Локомотив», набравший 53 очка.