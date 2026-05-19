«Борнмут» — «Манчестер Сити»: Эли Крупи открыл счёт на 40-й минуте

В эти минуты идёт матч 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Борнмут» и «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Виталити» в Борнмуте. В качестве главного арбитра выступает Энтони Тейлор из Манчестера. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 40-й минуте нападающий «Борнмута» Эли Крупи открыл счёт в игре.

«Манчестер Сити» занимает второе место в чемпионате Англии. В активе «горожан» 77 очков после 36 туров. Отставание от «Арсенала» при игре в запасе составляет пять очков. «Борнмут» с 55 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Их отставание от зоны Лиги чемпионов УЕФА составляет четыре очка.

