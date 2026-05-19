Бубнов высказался об уходе Тео Бонгонда из московского «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об уходе полузащитника Тео Бонгонда из московского «Спартака».

— Тео Бонгонда уходит из московского «Спартака». Потеря?
— Подожди, относительно чего потеря? Это хороший игрок был ротации, 16+6 (статистика Бонгонда за время выступления за «Спартак». — Прим. «Чемпионата»). Потому что когда Солари не играл, когда Маркиньос не играл, он закрывал. Хуже не было. А почему он уходит? Да потому что сам не хочет, значит, его что-то не устраивает», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее московский «Спартак» заявил, что контракт с полузащитником не будет продлён.

В прошедшем сезоне Бонгонда принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

