Форвард «Реала» попал в список трансферных целей «Ювентуса» на лето — Tuttosport

Туринский клуб «Ювентус» продолжает проявлять интерес к нападающему «Реала» Браиму Диасу. Как сообщает Tuttosport, итальянская команда рассматривает игрока как одну из главных трансферных целей на лето.

Первоначально «бьянконери» планировали укрепить состав за счёт полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, однако отсутствие гарантированного участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА значительно усложнило возможную сделку. В связи с финансовыми ограничениями клуб переключился на другие варианты, среди которых и Диас.

Контракт Диаса с мадридским клубом действует до 2027 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 35 млн.