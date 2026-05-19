Вратарь «Барселоны» Гарсия отреагировал на слова Переса, что у «Реала» украли 16-18 очков

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия прокомментировал слова президента мадридского «Реала» Флорентино Переса, ранее заявившего, что у «Королевского клуба» украли 16-18 очков в испанской Ла Лиге.

«Любой, кто смотрел Ла Лигу, все матчи, знает, что эти слова не соответствуют действительности. Мы спокойны и довольны Кубком, который нам вручили после «эль класико», — приводит слова Жоана Гарсии Marca.

«Барселона» стала чемпионом Испании сезона-2025/2026 после победы в матче 35-го тура Ла Лиги с «Реалом» со счётом 2:0. В той встрече Гарсия совершил одно спасение.

