«Палмейрас» хочет заплатить за Нино менее € 10 млн, «Зенит» запрашивает € 20 млн — Эрнан

«Палмейрас» хочет, чтобы «Зенит» снизил цену на центрального защитника Нино. Бразильский клуб рассчитывает заплатить менее € 10 млн за переход 29-летнего футболиста. Сине-бело-голубые желают выручить € 20 млн с потенциальной продажи игрока. Об этом сообщает журналист Андре Эрнан на странице в социальной сети X.

По информации источника, «Палмейрас» хочет купить Нино по сниженной цене, поскольку на защитника «Зенита» не претендуют другие команды из Бразилии или Европы. Ожидается, что события будут развиваться в течение нескольких недель, пока один из клубов не уступит.

В нынешнем сезоне Нино принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

