Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Палмейрас» хочет заплатить за Нино менее € 10 млн, «Зенит» запрашивает € 20 млн — Эрнан

«Палмейрас» хочет заплатить за Нино менее € 10 млн, «Зенит» запрашивает € 20 млн — Эрнан
Комментарии

«Палмейрас» хочет, чтобы «Зенит» снизил цену на центрального защитника Нино. Бразильский клуб рассчитывает заплатить менее € 10 млн за переход 29-летнего футболиста. Сине-бело-голубые желают выручить € 20 млн с потенциальной продажи игрока. Об этом сообщает журналист Андре Эрнан на странице в социальной сети X.

По информации источника, «Палмейрас» хочет купить Нино по сниженной цене, поскольку на защитника «Зенита» не претендуют другие команды из Бразилии или Европы. Ожидается, что события будут развиваться в течение нескольких недель, пока один из клубов не уступит.

В нынешнем сезоне Нино принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
ИИ против хаоса. Почему нейросети проигрывают на ставках и зачем ФИФА доверяет им ЧМ
ИИ против хаоса. Почему нейросети проигрывают на ставках и зачем ФИФА доверяет им ЧМ

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android