«Арсенал» стал чемпионом Англии сезона-2025/2026

«Арсенал» выиграл английскую Премьер-лигу сезона-2025/2026 после того, как «Манчестер Сити» разделил очки с «Борнмутом» (1:1) в матче 37-го тура соревнования.

За тур до конца лондонский клуб занимает первое место с 82 очками. «Горожане» с 78 очками располагаются на второй строчке и лишились математических шансов на чемпионство.

В 37 турах английской Премьер-лиги «Арсенал» одержал 25 побед, семь раз разделил очки с соперниками и пять раз потерпел поражение. В заключительном, 38-м туре, соревнования команда Микеля Артеты встретится с «Кристал Пэлас». Игра состоится 24 мая и пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.

«Канониры» последний раз становились чемпионом Англии по итогам сезона-2003/2004.

