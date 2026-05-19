Стало известно, когда «Зенит» выйдет из отпуска и начнёт подготовку к сезону-2026/2027

После завоевания 12-го чемпионского титула в истории «Зенита» футболисты команды отправились в отпуск, который продлится один месяц. Планируется, что 18 июня команда соберётся в Санкт-Петербурге для прохождения предсезонного медосмотра, сообщается на официальном сайте клуба.

После медосмотра команда приступит к тренировочным сборам, которые пройдут на базе в Удельном парке. Летом «Зенит» примет участие в нескольких товарищеских матчах. Информация о датах проведения и соперниках не сообщается.

По итогам прошедшего сезона «Зенит» возглавил турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке. Тройку лидеров замкнул «Локомотив», набравший 53 очка.