«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» и потерял шансы стать чемпионом Англии

Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Борнмут» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Виталити» в Борнмуте. В качестве главного арбитра выступил Энтони Тейлор из Манчестера. Встреча закончилась со счётом 1:1.

На 39-й минуте забил нападающий «Борнмута» Эли Крупи. На 90+5-й минуте форвард гостей Эрлинг Холанд сравнял счёт.

«Манчестер Сити» занимает второе место в чемпионате Англии. В активе «горожан» 78 очков после 37 матчей. Отставание от «Арсенала» составляет четыре очка за тур до конца сезона. Команда Хосепа Гвардиолы лишилась математических шансов на чемпионство. «Борнмут» с 56 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

