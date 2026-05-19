Борнмут — Манчестер Сити, результат матча 19 мая 2026, счет 1:1, 37-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» и потерял шансы стать чемпионом Англии
Комментарии

Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Борнмут» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Виталити» в Борнмуте. В качестве главного арбитра выступил Энтони Тейлор из Манчестера. Встреча закончилась со счётом 1:1.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
19 мая 2026, вторник. 21:30 МСК
Борнмут
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
1:0 Крупи – 39'     1:1 Холанд – 90+5'    

На 39-й минуте забил нападающий «Борнмута» Эли Крупи. На 90+5-й минуте форвард гостей Эрлинг Холанд сравнял счёт.

«Манчестер Сити» занимает второе место в чемпионате Англии. В активе «горожан» 78 очков после 37 матчей. Отставание от «Арсенала» составляет четыре очка за тур до конца сезона. Команда Хосепа Гвардиолы лишилась математических шансов на чемпионство. «Борнмут» с 56 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

ИИ против хаоса. Почему нейросети проигрывают на ставках и зачем ФИФА доверяет им ЧМ
