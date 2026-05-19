Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мадридский «Атлетико» рассматривает трансфер защитника «Челси» — Marca

Мадридский «Атлетико» рассматривает трансфер защитника «Челси» — Marca
Комментарии

Мадридский «Атлетико» изучает возможность приобретения защитника лондонского «Челси» Марка Кукурельи в рамках усиления оборонительной линии команды. Футболист стал приоритетной трансферной целью испанской команды в летнее окно, сообщает Marca.

По данным источника, мадридский клуб готов потратить на сделку значительную часть бюджета. У «матрасников» есть преимущество: Кукурелья провёл в Англии пять сезонов и хочет вернуться в Испанию. Однако есть и сложности: на игрока также претендует «Барселона»; после ЧМ‑2026 цена на Кукурелью может вырасти; назначение Хаби Алонсо тренером «Челси» способно повлиять на решение лондонского клуба.

Официальные переговоры пока не начаты.

Материалы по теме
ИИ против хаоса. Почему нейросети проигрывают на ставках и зачем ФИФА доверяет им ЧМ
ИИ против хаоса. Почему нейросети проигрывают на ставках и зачем ФИФА доверяет им ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android