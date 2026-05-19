Мадридский «Атлетико» рассматривает трансфер защитника «Челси» — Marca

Мадридский «Атлетико» изучает возможность приобретения защитника лондонского «Челси» Марка Кукурельи в рамках усиления оборонительной линии команды. Футболист стал приоритетной трансферной целью испанской команды в летнее окно, сообщает Marca.

По данным источника, мадридский клуб готов потратить на сделку значительную часть бюджета. У «матрасников» есть преимущество: Кукурелья провёл в Англии пять сезонов и хочет вернуться в Испанию. Однако есть и сложности: на игрока также претендует «Барселона»; после ЧМ‑2026 цена на Кукурелью может вырасти; назначение Хаби Алонсо тренером «Челси» способно повлиять на решение лондонского клуба.

Официальные переговоры пока не начаты.