Футболист «Барселоны» Фермин Лопес перенёс операцию
Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес перенёс операцию после полученной травмы в матче 37-го тура испанской Ла Лиги с «Бетисом» (3:1).
Испания — Примера . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 22:15 МСК
Барселона
Окончен
3 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Рафинья – 28' 2:0 Рафинья – 62' 2:1 Иско – 69' 3:1 Канселу – 74'
«Игрок основной команды Фермин Лопес успешно перенёс операцию после перелома пятой плюсневой кости правой стопы. Время восстановления будет зависеть от дальнейшего состояния игрока», — говорится в сообщении пресс-службы на странице команды в социальной сети Х.
Ранее сообщалось, что футболист не сможет принять участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл за клуб 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал 17 голевых передач.
