Футболист «Барселоны» Фермин Лопес перенёс операцию

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес перенёс операцию после полученной травмы в матче 37-го тура испанской Ла Лиги с «Бетисом» (3:1).

«Игрок основной команды Фермин Лопес успешно перенёс операцию после перелома пятой плюсневой кости правой стопы. Время восстановления будет зависеть от дальнейшего состояния игрока», — говорится в сообщении пресс-службы на странице команды в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что футболист не сможет принять участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за клуб 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал 17 голевых передач.