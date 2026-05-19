«Арсенал» стал чемпионом Англии впервые за 22 года

«Арсенал» стал чемпионом английской Премьер-лиги впервые за 22 года. Это случилось после матчей 37-го тура АПЛ, в котором «канониры» выиграли у «Бёрнли», а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).

В предыдущий раз «Арсенал» становился чемпионом в сезоне-2003/2004 под руководством главного тренера Арсена Венгера.

«Арсенал» набрал 82 очка и стал чемпионом Англии. «Манчестер Сити» занимает второе место, в активе «горожан» 78 очков после 37 матчей. Команда Хосепа Гвардиолы лишилась математических шансов на чемпионство.

В 38-м туре соревнования команда Микеля Артеты встретится с «Кристал Пэлас». Игра состоится 24 мая и пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.