Впервые с 2017 года титул чемпиона АПЛ выиграл не «Манчестер Сити» или «Ливерпуль»

Лондонский «Арсенал» досрочно выиграл титул чемпиона английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Впервые с 2017 года титул чемпиона АПЛ выиграл не «Манчестер Сити» или «Ливерпуль». В сезоне-2016/2017 чемпионом был «Челси».

С сезона-2016/2017 победителями Премьер-лиги становились только «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». «Горожане» шесть раз поднимали трофей, а мерсисайдцы дважды становились чемпионами.

«Арсенал» стал чемпионом английской Премьер-лиги впервые за 22 года. Это случилось после матчей 37-го тура АПЛ — «канониры» выиграли у «Бёрнли», а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).

«Арсенал» набрал 82 очка и стал чемпионом Англии. «Манчестер Сити» занимает второе место, в активе «горожан» 78 очков после 37 матчей. Команда Хосепа Гвардиолы лишилась математических шансов на чемпионство.