Результаты матчей 37-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Во вторник, 19 мая, завершился 37-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
Результаты матчей 37-го тура АПЛ:
15 мая, пятница:
«Астон Вилла» — «Ливерпуль» — 4:2.
17 мая, воскресенье:
«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» — 3:2;
«Эвертон» — «Сандерленд» — 1:3;
«Брентфорд» — «Кристал Пэлас» — 2:2;
«Лидс Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 1:0;
«Вулверхэмптон» — «Фулхэм» — 1:1;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» — 3:1.
18 мая, понедельник:
«Арсенал» — «Бёрнли» — 1:0.
19 мая, вторник:
«Борнмут» — «Манчестер Сити» — 1:1;
«Челси» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:1.
«Арсенал» стал чемпионом Англии. Команда набрала 82 очка за 37 матчей. На втором месте располагается «Манчестер Сити», заработавший 77 очков. В топ-5 также входят «Манчестер Юнайтед» (68 очков), «Астон Вилла» (62) и «Ливерпуль» (59).