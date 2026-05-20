Результаты матчей 37-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Во вторник, 19 мая, завершился 37-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 37-го тура АПЛ:

15 мая, пятница:

«Астон Вилла» — «Ливерпуль» — 4:2.

17 мая, воскресенье:

«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» — 3:2;

«Эвертон» — «Сандерленд» — 1:3;

«Брентфорд» — «Кристал Пэлас» — 2:2;

«Лидс Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 1:0;

«Вулверхэмптон» — «Фулхэм» — 1:1;

«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» — 3:1.

18 мая, понедельник:

«Арсенал» — «Бёрнли» — 1:0.

19 мая, вторник:

«Борнмут» — «Манчестер Сити» — 1:1;

«Челси» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:1.

«Арсенал» стал чемпионом Англии. Команда набрала 82 очка за 37 матчей. На втором месте располагается «Манчестер Сити», заработавший 77 очков. В топ-5 также входят «Манчестер Юнайтед» (68 очков), «Астон Вилла» (62) и «Ливерпуль» (59).