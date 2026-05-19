«Арсенал» отреагировал на чемпионство в АПЛ

Пресс-служба «Арсенала» в социальных сетях опубликовала изображение, посвящённое чемпионству команды в АПЛ в сезоне-2025/2026.

«Арсенал». Ваш чемпион Премьер-лиги», — написано в сообщении лондонского клуба.

Фото: ФК «Арсенал»

За тур до конца «Арсенал» занимает первое место с 82 очками. «Манчестер Сити» с 78 очками располагается на второй строчке и лишился математических шансов на чемпионство.

В 37 турах английской Премьер-лиги «Арсенал» одержал 25 побед, семь раз разделил очки с соперниками и пять раз потерпел поражение. В заключительном, 38-м туре, соревнования команда Микеля Артеты встретится с «Кристал Пэлас». Игра состоится 24 мая и пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.

Фанаты «Арсенала» запустили фейерверк у отеля «Атлетико»: