Артета — самый молодой тренер-чемпион Англии со времён Моуринью в сезоне-2005/2006

44-летний тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета стал самым молодым тренером-чемпионом Англии со времён 43-летнего Жозе Моуринью, который выиграл титул с «Челси» в сезоне-2005/2006. Под руководством Артеты «Арсенал» выиграл титул в сезоне-2025/2026, прервав 22-летнюю паузу. Данные приводит Opta Sport в телеграм-канале.

Сегодня, 19 мая, лондонский «Арсенал» досрочно выиграл титул чемпиона английской Премьер-лиги в сезоне-2025/2026. «Арсенал» стал чемпионом АПЛ впервые за 22 года. Это случилось после матчей 37-го тура АПЛ, в которых «канониры» выиграли у «Бёрнли», а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).

«Арсенал» набрал 82 очка и стал чемпионом Англии. «Манчестер Сити» занимает второе место, в активе «горожан» 78 очков после 37 матчей. Команда Хосепа Гвардиолы лишилась математических шансов на чемпионство.

ИИ против хаоса. Почему нейросети проигрывают на ставках и зачем ФИФА доверяет им ЧМ
