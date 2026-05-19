«Челси» — «Тоттенхэм»: Ришарлисон отыграл один мяч на 74-й минуте в матче АПЛ 2025/2026

В эти минуты идёт матч 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются лондонские «Челси» и «Тоттенхэм». Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступает Стюарт Атвелл (Нунатон). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 2:1 в пользу «Челси».

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
19 мая 2026, вторник. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Фернандес – 18'     2:0 Сантос – 67'     2:1 Ришарлисон – 74'    

Нападающий гостей Ришарлисон сократил отставание в счёте на 74-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил полузащитник «Челси» Энцо Фернандес на 18-й минуте, а на 67-й минуте полузащитник Андрей Сантос удвоил преимущество хозяев.

«Челси» занимает 10-е место в чемпионате Англии. В активе «синих» 49 очков в 36 играх. «Тоттенхэм» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Шпоры» набрали 38 очков. Отрыв от зоны вылета составляет два очка.

В предыдущем туре «Челси» на выезде сыграл вничью с «Ливерпулем» со счётом 1:1, а «Тоттенхэм» в домашнем матче разделил очки с «Лидс Юнайтед» (1:1).

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
