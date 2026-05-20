Тренер ФК «Зенит» Тимощук посетил матч БК «Зенит» в 1/2 финала Единой лиги с УНИКСом

Тренер футбольного «Зенита» Анатолий Тимощук посетил четвёртый матч баскетбольного противостояния 1/2 финала Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 между «Зенитом» и казанским УНИКСом, который прошёл во вторник, 19 мая, на домашней для питерцев «Арене». Сине-бело-голубые победили со счётом 81:77 и оказались в шаге от выхода в финал — 3-1.

После поражения в первом матче серии санкт-петербуржцы одержали три подряд победы.

Самым эффективным игроком матча в составе хозяев стал американский разыгрывающий Ксавьер Мун, записавший на свой счёт 15 очков, один подбор, четыре передачи, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+18». Больше всех очков у «Зенита» набрал американец Джонни Джузэнг — 20.

В минувшие выходные «Зенит» стал чемпионом РПЛ.