Тренер ФК «Зенит» Тимощук посетил матч БК «Зенит» в 1/2 финала Единой лиги с УНИКСом

Тренер ФК «Зенит» Тимощук посетил матч БК «Зенит» в 1/2 финала Единой лиги с УНИКСом
Тренер футбольного «Зенита» Анатолий Тимощук посетил четвёртый матч баскетбольного противостояния 1/2 финала Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 между «Зенитом» и казанским УНИКСом, который прошёл во вторник, 19 мая, на домашней для питерцев «Арене». Сине-бело-голубые победили со счётом 81:77 и оказались в шаге от выхода в финал — 3-1.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 77
УНИКС
Казань
Зенит: Джузэнг - 20, Мун - 15, Шаманич - 15, Фрейзер - 8, Мартюк - 6, Жбанов - 6, Узинский - 6, Роберсон - 5, Карасёв, Воронцевич, Емченко, Земский
УНИКС: Бингэм - 20, Рейнольдс - 14, Беленицкий - 8, Д. Кулагин - 8, Ли - 8, Пьерр - 7, Швед - 7, Лопатин - 3, Стюарт - 2, Захаров, Абдулбасиров, М. Кулагин

После поражения в первом матче серии санкт-петербуржцы одержали три подряд победы.

Самым эффективным игроком матча в составе хозяев стал американский разыгрывающий Ксавьер Мун, записавший на свой счёт 15 очков, один подбор, четыре передачи, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+18». Больше всех очков у «Зенита» набрал американец Джонни Джузэнг — 20.

В минувшие выходные «Зенит» стал чемпионом РПЛ.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
