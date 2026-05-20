«Грандиозный успех». Денис Казанский — о завоевании «Арсеналом» титула чемпиона АПЛ

Спортивный комментатор Денис Казанский высказался о завоевании лондонским «Арсеналом» титула чемпиона английской Премьер-лиги в сезоне-2025/2026.

«История!

Всех истинных «канониров» с концом мучений и началом праздника! Грандиозный успех. Арсенал успеха!

Примите искренние!!!» — написал Казанский в телеграм-канале.

«Арсенал» стал чемпионом английской Премьер-лиги впервые за 22 года. Это случилось после матчей 37-го тура АПЛ, в котором «канониры» выиграли у «Бёрнли», а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).

«Арсенал» набрал 82 очка и стал чемпионом Англии. «Манчестер Сити» занимает второе место, в активе «горожан» 78 очков после 37 матчей. Команда Хосепа Гвардиолы лишилась математических шансов на чемпионство.