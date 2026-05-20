Гвардиола поздравил «Арсенал» и Артету с чемпионством в АПЛ

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поздравил «Арсенал» с выигрышем английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Во вторник, 19 мая, «горожане» разделили очки с «Борнмутом» (1:1) и лишились математических шансов на чемпионство за тур до завершения чемпионата.

«От имени всего «Манчестер Сити» и моей команды поздравляю «Арсенал», Микеля [Артету], его команду, персонал, всех игроков и болельщиков с этим титулом Премьер-лиги — они этого заслуживают!» — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

За тур до конца лондонский клуб занимает первое место с 82 очками. «Горожане» с 78 очками располагаются на второй строчке.

Художник одновременно нарисовал Гвардиолу и 11 игроков «Сити»:

