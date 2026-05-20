Арсен Венгер отреагировал на чемпионство «Арсенала» в сезоне-2025/2026 АПЛ

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отреагировал на чемпионство команды по итогам матчей 37-го тура АПЛ, в котором «канониры» выиграли у «Бёрнли» (1:0), а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).

«Вы это сделали.

Чемпионы продолжают идти, когда остальные останавливаются.

Это ваше время. Идите и наслаждайтесь каждым моментом», — сказал Венгер в видео, опубликованном на официальной странице «Арсенала» в социальной сети Х.

В предыдущий раз «Арсенал» становился чемпионом в сезоне-2003/2004 именно под руководством Арсена Венгера.

«Арсенал» набрал 82 очка и стал чемпионом Англии. «Манчестер Сити» занимает второе место, в активе «горожан» 78 очков после 37 матчей. Команда Хосепа Гвардиолы лишилась математических шансов на чемпионство.