Арсен Венгер отреагировал на чемпионство «Арсенала» в сезоне-2025/2026 АПЛ

Арсен Венгер отреагировал на чемпионство «Арсенала» в сезоне-2025/2026 АПЛ
Комментарии

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отреагировал на чемпионство команды по итогам матчей 37-го тура АПЛ, в котором «канониры» выиграли у «Бёрнли» (1:0), а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
18 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Арсенал
Окончен
1 : 0
Бёрнли
1:0 Хаверц – 37'    
Англия — Премьер-лига . 37-й тур
19 мая 2026, вторник. 21:30 МСК
Борнмут
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
1:0 Крупи – 39'     1:1 Холанд – 90+5'    

«Вы это сделали.

Чемпионы продолжают идти, когда остальные останавливаются.

Это ваше время. Идите и наслаждайтесь каждым моментом», — сказал Венгер в видео, опубликованном на официальной странице «Арсенала» в социальной сети Х.

В предыдущий раз «Арсенал» становился чемпионом в сезоне-2003/2004 именно под руководством Арсена Венгера.

«Арсенал» набрал 82 очка и стал чемпионом Англии. «Манчестер Сити» занимает второе место, в активе «горожан» 78 очков после 37 матчей. Команда Хосепа Гвардиолы лишилась математических шансов на чемпионство.

