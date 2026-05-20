«Арсенал» выиграл 14‑й титул чемпиона английской Премьер‑лиги

Лондонский «Арсенал» стал чемпионом английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Этот трофей стал 14-м для «канониров» в их истории.

Ранее «Арсенал» выигрывал трофеи в сезоне-1930/1931, сезоне-1932/1933, сезоне-1933/1934, сезоне-1934/1935, сезоне-1937/1938, сезоне-1947/1948, сезоне-1952/1953, сезоне-1970/1971, сезоне-1988/1989, сезоне-1990/1991, сезоне-1997/1998, сезоне-2001/2002 и сезоне-2003/2004.

19 мая лондонский «Арсенал» досрочно выиграл титул чемпиона английской Премьер-лиги в сезоне-2025/2026. «Арсенал» стал чемпионом АПЛ впервые за 22 года. Это случилось после матчей 37-го тура АПЛ, в которых «канониры» выиграли у «Бёрнли», а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).

«Арсенал» набрал 82 очка и стал чемпионом Англии. «Манчестер Сити» занимает второе место, в активе «горожан» 78 очков после 37 матчей. Команда Хосепа Гвардиолы лишилась математических шансов на чемпионство.