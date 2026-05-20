Гвардиола высказался о своём будущем после потери шансов «Сити» на чемпионство

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о своём будущем в клубе после того, как «горожане» потеряли шансы на чемпионство.

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1) в матче 37-го тура АПЛ. За тур до конца «горожане» с 78 очками располагаются на второй строчке. «Арсенал» занимает первое место с 82 очками. Лондонский клуб стал чемпионом Англии.

«Я мог бы сказать, что у меня есть ещё один год контракта, судя по разговорам, которые я вёл в течение многих-многих лет, по моему опыту, когда вы объявляете — что бы вы ни объявляли — во время соревнований, это всегда приводит к плохому результату.

Как вы понимаете, первый человек, с которым я должен поговорить, это председатель клуба [Халдун Аль Мубарак], потому что мы оба решили, что после окончания сезона сядем и поговорим. И это так просто, а после мы примем решение», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ранее СМИ сообщали об уходе испанского тренера из «Манчестер Сити» по окончании сезона.

