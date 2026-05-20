Видео: «Арсенал» празднует чемпионство в АПЛ

Футболисты и сотрудники «Арсенала» отметили выигрыш командой английской Премьер-лиги на клубной базе.

Лондонская команда стала чемпионом после ничейного результата «Манчестер Сити» в матче 37-го тура АПЛ с «Борнмутом» (1:1). За тур до конца соревнования «Арсенал» занимает первое место с 82 очками. «Горожане» с 78 очками располагаются на второй строчке и лишились математических шансов на чемпионство.

В заключительном, 38-м туре, соревнования команда Микеля Артеты встретится с «Кристал Пэлас». Игра состоится 24 мая и пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.

До сегодняшнего дня «Арсенал» последний раз становился чемпионом Англии по итогам сезона-2003/2004.