«Арсенал» выиграл АПЛ впервые за 22 года — конец самой долгой засухи с 1931 года

«Арсенал» завоевал свой первый чемпионский титул в английской Премьер-лиге за 22 года, положив конец самой длительной засухе в борьбе за этот трофей с момента первой победы в 1931 году.

В предыдущий раз «Арсенал» становился чемпионом в сезоне-2003/2004 под руководством главного тренера Арсена Венгера.

«Канониры» стали обладателями титула после матчей 37-го тура АПЛ, в котором лондонцы выиграли у «Бёрнли», а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).

«Арсенал» набрал 82 очка и стал чемпионом Англии. «Манчестер Сити» занимает второе место, в активе «горожан» 78 очков после 37 матчей. Команда Хосепа Гвардиолы лишилась математических шансов на чемпионство.